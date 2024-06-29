  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar yeni zammı 'ne gerek vardı' diyerek duyurdu: Yüzde 20 geliyor

Konya'dan beyaz petrol fışkıracak! Herkes şaşkın ama tüm emareler bunu gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere nasihat

Soyunup bakın ne yapmaya çalıştı! Cami önünde ahlaksız kadın provokasyonu

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü

PKK’nın yayın organından İBB’ye transfer! Maaşı dudak uçuklattı

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Herkes tedirgin! Saatler içinde 6 İHA düşürüldü

İzmir ve Bursa'dan peş peşe kötü haberler! MSB açıklama yaptı

Hadi şimdi de fiyatları katlasanıza! ikinci el otomobilde tepetaklak dönem
Dünya Lübnan Başbakanı Mikati'den işgalci İsrail'e uyarı
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati'den işgalci İsrail'e uyarı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 21:01:00 -
Lübnan Başbakanı Mikati'den işgalci İsrail'e uyarı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ülkesine yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze savaşına da son vermesi uyarısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, İsrail'in saldırılar düzenlediği ülkenin güney bölgelerini ziyaret etti.

"HEDEFİMİZ TAM ANLAMIYLA ÜLKEMİZİ KORUMAKTIR"

İncelemeleri sırasında Mikati, güney bölgeleri ve buradaki halk ile dayanışmasını göstermek için ziyaret düzenlediğini, burada olanları yakından takip ettiklerini belirtti.

Mikati, "Halkımızın ve direniş güçlerinin yanı sıra biz de görevimizi yerine getiriyoruz. Lübnan hükümeti, sorumluluğunu yerine getiriyor. Hedefimiz kelimenin tam anlamıyla ülkemizi korumaktır." dedi.

İsrail'den Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve Gazze savaşına da son vermesini isteyen Mikati, Tel Aviv'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı uygulamasını talep etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mikati, Lübnan'ın her zaman barıştan ve BMGK'nin Lübnan ile İsrail arasındaki saldırıların durmasını öngören 1701 sayılı kararını uygulamaktan yana olduğunu vurguladı.

BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı
Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı

Dünya

Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı

Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi
Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

Gündem

Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

İsrail işlenecek savaş suçu bırakmadı! Lübnan'a yasaklı bomba
İsrail işlenecek savaş suçu bırakmadı! Lübnan'a yasaklı bomba

Dünya

İsrail işlenecek savaş suçu bırakmadı! Lübnan'a yasaklı bomba

Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!
Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!

Dünya

Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!

Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!
Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!

Dünya

Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!

{relation id:1863732 slug:'lubnan-ingilizlerin-hizbullah-iddiasini-yalanladi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23