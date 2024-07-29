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Dünya Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti
Dünya

Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-29 00:40:00 -
Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Lübnan'ın İsrail'in oluşturduğu tehlikelerden korunması için Arap ülkeleriyle ve bazı ülkelerle temasa girdiği açıklandı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditleri ve yaşanan olağanüstü durumun takibi çerçevesinde bir dizi siyasi ve diplomatik temaslarda bulundu.

Mikati, temaslarında, "gereksiz şiddet döngüsünden kurtulmak ve durumu daha da karmaşıklaştıracak ve istenmeyen sonuçlara yol açacak bir tırmanışa sürüklenmemek için kapsamlı ateşkese varılması ve 1701 sayılı kararın uygulanması (2006 Lübnan Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce alınmış karar) gerektiğini vurguladı.

Hükümetin sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadığını yineleyen Mikati, tüm cephelerde sürdürülebilir ateşkesin, daha fazla can kaybını ve sahadaki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için mümkün olan tek çözüm olduğunun altını çizdi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.


Kaynak: AA

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