Lübnan Başbakanı Hariri’ye çağrı! Türk bayrağı yakan alçakları yargıla
Ermeniler’in kin ve nefreti bitmiyor... 24 Nisan’da Ermeni gruplarca Lübnan’da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Türkiye, Büyükelçi Hakan Çakılvasıtasıyla Lübnan Hükümeti’ndenalçaklardan hesap sormasını istedi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:35
Ermeni lobisinin iftiralarla dünyaya kabul ettirmek istediği soykırım yalanına alet olan Ermeniler’de Türk düşmanlığı büyüyor...
1915’te katlettikleri 500 binden fazla Türk insanını görmezden gelip Osmanlı’nın soykırım yaptığı yalanına inanan Lübnan’daki alçak Ermeniler, 24 Nisan’daki yaptıkları gösteride Türk bayrakları yaktı.
Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Hükümeti’nden, 24 Nisan’da Ermeni gruplarca başkent Beyrut’ta düzenlenen gösterilerde Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulmasını istedi.
Türkiye’nin yaşananlara olan tepkisini dile getiren Çakıl, Başbakan Saad el-Hariri’den acilen harekete geçip bayrağı yakan Ermeniler’den hesap sormasını istedi.
Öte yandan Türkiye-Lübnan dostluk derneklerinden oluşan “Lübnan Türk Forumu” temsilcileri, Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığa tepkilerini dile getirmek üzere Türk Büyükelçiliğine dayanışma ziyaretinde bulundular. Forum temsilcileri, bu tür provokatif eylemlerle Türkiye ve Lübnan arasındaki dost ve kardeşliği bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirttiler.
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