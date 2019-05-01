Lübnan Başbakanı Hariri’ye çağrı! Türk bayrağı yakan alçakları yargıla Ermeniler’in kin ve nefreti bitmiyor... 24 Nisan’da Ermeni gruplarca Lübnan’da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Türkiye, Büyükelçi Hakan Çakılvasıtasıyla Lübnan Hükümeti’ndenalçaklardan hesap sormasını istedi.

Ermeni lobisinin iftiralarla dünyaya kabul ettirmek istediği soykırım yalanına alet olan Ermeniler’de Türk düşmanlığı büyüyor... 1915’te katlettikleri 500 binden fazla Türk insanını görmezden gelip Osmanlı’nın soykırım yaptığı yalanına inanan Lübnan’daki alçak Ermeniler, 24 Nisan’daki yaptıkları gösteride Türk bayrakları yaktı. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Hükümeti’nden, 24 Nisan’da Ermeni gruplarca başkent Beyrut’ta düzenlenen gösterilerde Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulmasını istedi. Türkiye’nin yaşananlara olan tepkisini dile getiren Çakıl, Başbakan Saad el-Hariri’den acilen harekete geçip bayrağı yakan Ermeniler’den hesap sormasını istedi. Öte yandan Türkiye-Lübnan dostluk derneklerinden oluşan “Lübnan Türk Forumu” temsilcileri, Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığa tepkilerini dile getirmek üzere Türk Büyükelçiliğine dayanışma ziyaretinde bulundular. Forum temsilcileri, bu tür provokatif eylemlerle Türkiye ve Lübnan arasındaki dost ve kardeşliği bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirttiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.