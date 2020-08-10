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Aktüel

Lübnan Başbakanı Diyab'a istifa baskısı

Başbakan Diyab'a, kritik bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Haberleşme Bakanı Talal Havvat ile Göçmen Bakanı Gada Şureym'den "istifa" baskısı geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:35:01 -
Lübnan Başbakanı Diyab'a istifa baskısı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından zor günler geçiren Başbakan Hassan Diyab'a kendi kabinesinden de art arda "istifa baskıları" gelmeye başladı.

Lübnan Hükümeti Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakan Diyab'ın başkanlığında başladı. Kritik toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Haberleşme Bakanı Talal Havvat, hükümetin istifasının kesinleştiği yönünde iddialarda bulundu. Havvat, şayet hükümetin istifa etmemesi durumunda kendisinin istifa edeceğini söyledi.

Göçmen Bakanı Gada Şureym ise hükümetin toplu şekilde istifası önerisine destek verdiğini aktardı. Sabahtan beri istifa kararı için baskı yaptığına işaret eden Şureym, aksi taktirde kendisinin görevinden istifa edeceğini belirtti.

Beyrut Limanı'nda yaklaşık bir hafta önce meydana gelen şiddetli patlamanın ardından şu ana kadar 4 bakan ve 6 milletvekili görevlerinden istifa etti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.


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