Lübnan Başbakan Adayı Mustafa Edib istifa etti

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası gelen hükümet istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in istifa ettiği bildirildi.

Patlama sonrası Macron'dan dikkat çeken ziyaretler

Edib'in kabine çalışması yaparken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi 2 kez ziyaret etmesi dikkat çekmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, patlamadan hemen sonra ve Mustafa Edib kabine çalışması yaparken kısa süre içinde 2 kez Lübnan’ı ziyaret etti.

Macron tehdit etmişti

Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Hizbullah ile görüşen Macron, 15 Eylül’e kadar bir hükümetin kurulmasını istemiş eğer kurulmazsa Lübnan’a uluslararası yardımların gelmeyeceği ve hatta yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

Hükümeti kurmakla görevli olan Mustafa Edib, 15 Eylül’e kadar bitiremediği kabine çalışması için geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Mişel Avn’dan ek süre istemiş ve istişarelere devam etmek için karar alınmıştı.

"Siyasi çıkmaza girdi"

Ancak bugün gelen bilgiye göre Mustafa Edib hükümet kurma konusunda siyasi bir çıkmaza girerek istifa etti.

İstifasında en çok etkinin İran destekli Hizbullah ve sömürge gücü Fransa’nın Kabineye istediği kişilerin alınması konusunda yaptığı baskılar olduğu söyleniyor.