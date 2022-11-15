LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Otomobil tamircisi Halit Avcıoğlu'nu 1978 yılında Türkiye, TRT ekranında tanıdı. LPG'li otomobil fikrini ilk ortaya atanlar arasında yer alan Avcıoğlu, aracını mutfak tüpü ile çalıştırmıştı.

Aradan yıllar geçti ve Avcıoğlu 2020 yılında başka bir yeniliğin peşine düştü. Önce yuvarlak pistonlu motoru geliştirdi, ardından 1 litre benzin ile 100 kilometre yol yapabilecek kare pistonlu motor tasarladı.

Amacının kare pistonlu motor olduğunu söyleyen Avcıoğlu, ''Yuvarlak pistonu 4-5 ay kullandım, arabama taktım. Mükemmel performans, 4000 cc'lik bir motor, şurada en az 2000-2500 cc güç var. Ama benim amacım kare pistonlu ortaya çıkarmak'' dedi.

Ancak destek bulamayınca projesini rafa kaldırdı. 71 yaşındaki Halit Avcıoğlu pes etmedi ve bu kez benzin buharıyla çalışan motor tasarladı.

''Yapılacak çok şey var inanın''

Avcıoğlu, benzini motorun sıcak suyu ve rezistans aracılığıyla ısıttı. Burada buharlaşan benzinin karbüratör vasıtasıyla motora ulaşmasını sağladı.

Patent başvurusu yapan Avcıoğlu, ''Patent başvurularımı yaptım. Henüz almış değiliz. Ama aldık kabul ediyoruz. Çünkü dünya yüzünde böyle bir şey yok. Benzin kadar etkili ve performanslı en az yüzde 50 tasarruflu. Yapılacak çok şeyler var inanın. Mesela Togg bugün araba üretiyoruz, yani bir gurur verici bir olay" diye konuştu.