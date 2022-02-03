LPG'ye ne kadar zam geldi? Otogaz ne kadar oldu güncel!

LPG’li araç kullananların gözü kulağı otogaz zammındaydı. Konu hakkında Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıklama yaptı. Peki, otogaza ne kadar zam yapıldı?

Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geldi. Peki, LPG'ye ne kadar zam yapıldı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 4 Şubat'tan itibaren LPG'ye 40 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;LPG Otogazda 40 KRŞ/LTPompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Yapılan bu zammın ardından LPG İstanbul'da ortalama 9,27 TL'den 9,67 TL'ye çıktı. Ankara'da ise 9,48 TL'den 9,88 TL'ye yükselen LPG, İzmir'de ise 9,21'den 9.61'e çıktı.