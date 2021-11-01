LPG’ye ne kadar zam geldi? LGP ne kadar oldu?

LPG zammı ne kadar oldu? Araç sahipleri benzin, motorin ve LGP fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Özellikle araçlarında LPG bulunan araç sahipleri LPG zammı ne kadar olduğu merak ediliyor. LPG'ye zam konusunun gündeme gelmesi ile beraber zam oranı da araştırılmaya başlandı. EPGİS, LPG zammı açıklaması yaptı. Otogaz fiyatları ne kadar oldu? Peki LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? İşte yanıtı...