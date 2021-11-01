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Ekonomi LPG’ye ne kadar zam geldi? LGP ne kadar oldu?
Ekonomi

LPG’ye ne kadar zam geldi? LGP ne kadar oldu?

LPG zammı ne kadar oldu? Araç sahipleri benzin, motorin ve LGP fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Özellikle araçlarında LPG bulunan araç sahipleri LPG zammı ne kadar olduğu merak ediliyor. LPG'ye zam konusunun gündeme gelmesi ile beraber zam oranı da araştırılmaya başlandı. EPGİS, LPG zammı açıklaması yaptı. Otogaz fiyatları ne kadar oldu? Peki LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:48:00 - 2021-11-01 16:48:36
LPG’ye ne kadar zam geldi? LGP ne kadar oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG zammı olacağını duyurdu. Beklenen LGP zammı geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 liradan 6,66 liraya, Ankara’da 6,25 liradan 6,74 liraya, İzmir’de ise 6,27 liradan 6,76 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzin ne kadar?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,43 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorin kaç para?

Motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmıştı. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,20 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.

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