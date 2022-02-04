  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LPG zammı ne kadar? LPG’ye zam ne kadar geldi?
Ekonomi

LPG zammı ne kadar? LPG’ye zam ne kadar geldi?

Son dakika LGP'ye zam: LPG’ye zam mı geldi? soruları beni ve motorine yapılan zam sonrası merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre LGP’ye zam yapıldı Peki LPG zammı ne kadar oldu? LPG otogaz ne kadar zamlandı?

Yeniakit Publisher
2022-02-04 09:09:00 -
LPG zammı ne kadar? LPG’ye zam ne kadar geldi?

Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra, LPG fiyatlarına da zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS tarafından 1 Şubat salı günü yapılan duyuruda benzin ve motorine de zam yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu açıklamada benzinin litresine 39 kuruş, motorinin litresine ise 32 kuruş zam gelmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay