LPG zammı ne kadar? LPG’ye zam ne kadar geldi?

Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra, LPG fiyatlarına da zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS tarafından 1 Şubat salı günü yapılan duyuruda benzin ve motorine de zam yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu açıklamada benzinin litresine 39 kuruş, motorinin litresine ise 32 kuruş zam gelmişti.