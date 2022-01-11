LPG fiyatına bir zam daha!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG'nin litre fiyatına 11 Ocak 2022 gün bitiminden sonra, 12 Ocak 2022'nin ilk saatlerinden itibaren uygulanmak üzere 29 kuruş zam geldiğini duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.