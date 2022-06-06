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Yerel LPG yüklü tanker devrildi! Sürücü öldü
Yerel

LPG yüklü tanker devrildi! Sürücü öldü

Karaman'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 11:30:00 -
LPG yüklü tanker devrildi! Sürücü öldü

Yusuf Önder İnce (45) yönetimindeki LPG tankeri çeken 06 BDY 459 plakalı tır, Karaman - Ereğli kara yolunun 30. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına devrildi. Araçta sıkışan İnce, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tankerin patlama riski olduğu için kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaza sonrası kara yolunun bir kısmı trafiğe kapatılırken, ulaşım Sudurağı beldesi güzergahından sağlanmaya başlandı.

Tankerdeki LPG'nin başka bir tankere nakledilmesinden sonra sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılacağı ve yolun tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.

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