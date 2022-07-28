LPG tankı patladı, sürücü savruldu! Dehşete düşüren anlar kamerada
Brezilya’da bir akaryakıt istasyonunda otomobilin LPG tankı dolum sırasında patladı. 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Brezilya’da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. İstasyondaki bir otomobilin LPG tankı, dolum sırasında bomba gibi patladı.
Sürücü patlamayla savruldu
Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu. Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı. Korkunç anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.