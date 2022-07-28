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Dünya LPG tankı patladı, sürücü savruldu! Dehşete düşüren anlar kamerada
Dünya

LPG tankı patladı, sürücü savruldu! Dehşete düşüren anlar kamerada

Brezilya’da bir akaryakıt istasyonunda otomobilin LPG tankı dolum sırasında patladı. 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 18:26:00 -
LPG tankı patladı, sürücü savruldu! Dehşete düşüren anlar kamerada

Brezilya’da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. İstasyondaki bir otomobilin LPG tankı, dolum sırasında bomba gibi patladı.

Sürücü patlamayla savruldu

Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu. Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı. Korkunç anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

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