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Ekonomi LPG otogaz fiyatlarında indirim!
Ekonomi

LPG otogaz fiyatlarında indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 18:39:00 - 2021-04-07 18:49:37
LPG otogaz fiyatlarında indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt fiyatlarında indirim, 08/04/2021tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

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