Lozan hezimetinin 98. Yıldönümü

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24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması, Müslüman Türk milletinin cephede kazanıp masada kaybettiği en kritik anlaşma olarak tarihe geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalanmıştır. Lozan’da Türk tarafını İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka temsil etti.

12 Adalar, Batum, ve Kerkük gibi kritik bölgelerden çekildik

Lozan Antlaşması birçok ihtilaflı konunun çözüme kavuşturulmadığı gibi ilerleyen süreçte Türkiye aleyhine çözülmesine de sebep olmuştur. Misak-i Milli’den büyük oranda taviz verdiğimiz Lozan Antlaşması ile Batı Trakya, 12 Adalar, Batum, Hatay, Kuzey Suriye ve Kerkük gibi kritik bölgelerden çekildik. Musul vilayeti ise çözülemeyerek 1926 Ankara Antlaşması’yla teslim edildi. Boğazlarda verilen tavizler 1936 Montrö Sözleşmesi ile hafifletildi. Britanya’nın işgal altında tuttuğu Kıbrıs’ın Lozan’da İngiliz işgalcilerine ilhakı ise resmen tanınarak hezimete bir halka daha eklendi.

