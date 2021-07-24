Lozan hezimetinin 98. Yıldönümü
Bir milletin varoluş mücadelesi verdiği Milli Mücadele sonrası diplomat olmayan İsmet İnönü’nün Türkiye’yi temsilen başdelege olarak imzaladığı ve diplomatik ayak oyunlarıyla kazanımlarımızın çoğunu kaybettiğimiz Lozan Antlaşmasının 98 yılı. 12 ada başta olmak üzere Misak-ı Milli sınırlarının ekseriyetini terk ettiğimiz Lozan Antlaşması, cephede kazanılan fakat masada diplomatik ayak oyunları neticesi istediğimizi tam olarak alamadığımız bir hezimet olarak dikkat çekiyor.
Haber Merkezi
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması, Müslüman Türk milletinin cephede kazanıp masada kaybettiği en kritik anlaşma olarak tarihe geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalanmıştır. Lozan’da Türk tarafını İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka temsil etti.
12 Adalar, Batum, ve Kerkük gibi kritik bölgelerden çekildik
Lozan Antlaşması birçok ihtilaflı konunun çözüme kavuşturulmadığı gibi ilerleyen süreçte Türkiye aleyhine çözülmesine de sebep olmuştur. Misak-i Milli’den büyük oranda taviz verdiğimiz Lozan Antlaşması ile Batı Trakya, 12 Adalar, Batum, Hatay, Kuzey Suriye ve Kerkük gibi kritik bölgelerden çekildik. Musul vilayeti ise çözülemeyerek 1926 Ankara Antlaşması’yla teslim edildi. Boğazlarda verilen tavizler 1936 Montrö Sözleşmesi ile hafifletildi. Britanya’nın işgal altında tuttuğu Kıbrıs’ın Lozan’da İngiliz işgalcilerine ilhakı ise resmen tanınarak hezimete bir halka daha eklendi.