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Gündem Lozan hezimetinin 98. Yıldönümü
Gündem

Lozan hezimetinin 98. Yıldönümü

Bir milletin varoluş mücadelesi verdiği Milli Mücadele sonrası diplomat olmayan İsmet İnönü’nün Türkiye’yi temsilen başdelege olarak imzaladığı ve diplomatik ayak oyunlarıyla kazanımlarımızın çoğunu kaybettiğimiz Lozan Antlaşmasının 98 yılı. 12 ada başta olmak üzere Misak-ı Milli sınırlarının ekseriyetini terk ettiğimiz Lozan Antlaşması, cephede kazanılan fakat masada diplomatik ayak oyunları neticesi istediğimizi tam olarak alamadığımız bir hezimet olarak dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 09:52:00 -
Lozan hezimetinin 98. Yıldönümü

 Haber Merkezi 

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması, Müslüman Türk milletinin cephede kazanıp masada kaybettiği en kritik anlaşma olarak tarihe geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalanmıştır. Lozan’da Türk tarafını İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka temsil etti.

12 Adalar, Batum, ve Kerkük gibi kritik bölgelerden çekildik

Lozan Antlaşması birçok ihtilaflı konunun çözüme kavuşturulmadığı gibi ilerleyen süreçte Türkiye aleyhine çözülmesine de sebep olmuştur. Misak-i Milli’den büyük oranda taviz verdiğimiz Lozan Antlaşması ile Batı Trakya, 12 Adalar, Batum, Hatay, Kuzey Suriye ve Kerkük gibi kritik bölgelerden çekildik. Musul vilayeti ise çözülemeyerek 1926 Ankara Antlaşması’yla teslim edildi. Boğazlarda verilen tavizler 1936 Montrö Sözleşmesi ile hafifletildi. Britanya’nın işgal altında tuttuğu Kıbrıs’ın Lozan’da İngiliz işgalcilerine ilhakı ise resmen tanınarak hezimete bir halka daha eklendi.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

kehanet

ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK DOĞRU BİR BAŞLIK. MAALESEF LOZAN MİSAKI MİLLİ NİN DÜŞMANA PEŞKEŞ ÇEKİLEREK İSLAMIN TÜRK ÜN YOK EDİLMESİ KARARIYDI. BİZ TÜM CEPHELERDE SAVAŞI KAZANMAMAIZA RAĞMEN LOZANDA NE İŞMİZ VARDI: ÜLKEYİ CEPHEDE KAYBEDENLER MASADA VERMEK İÇİN DEĞİL Mİ??****
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Bir Kerküklü olarak Dikkatinizi çekmek istiyorum Tarihi çok iyi okumuş biri olarak ,, Kader var Allah, tan gelir ama bazen Kari İnsan yaratır işte bizler kaderimizi kendimiz çizdik Osmanlı diğer devletler hatalarıyla sevabıyla ömrünü doldurdu tabii ki Emperyalistler 100 yıllık bir Plan yaparak bunu başardı ,,, Yetmedi bir 100 yıllık bir Plan yaparak ( ( Lozan'ı )) Önümüze Kodular Masada oturan Türk tarafı Kan damarları ve Ruhları bozuk artık tasmaları Emperyalistlerin elinde,, Yani 250 Sene zarfında ( TANZİMAT İSLAHAT , UYDURULMUŞ SAVAŞLAR,,, UYDURULMUŞ BİR KURTULUŞ SAVAŞİ ,,, ARTIK MİLLET YORGUN DÜŞÜNECEK HALI KALMAMIŞ ,,, EN İYİ SUBAYLARI Bİ TARAF KENDİLERİ GİBİ SUBAYLAR GETİRTİLER ,, BUDA YETMEMİŞ GİBİ BAŞIMIZA BİR İNGİLİZ VALİSİ,,, ALIN SİZE LAİK CUMHURİYET TÜK İNSANININ BEYNİNİ RUHUNU ALDILAR ,, İŞTE İNGİLİZ VE SİYONİST İNTİKAM ALIRSA BÖYLE ALIR ,,, YANİ 5 NESİLİ YOK ETTİLER , ŞİMDİKİ ANALAR VE BABALAR NORMAL DEĞİLLER ELHAMDULİLLAH MÜSLÜMAN DİNİN VECİBETİNİ YERİNE GETİRİYOR AMA BİR MİLLETİN DİREĞİ OLAN ÖNCE İMAN VE ECDADIN TARİHİ ANLAMAYAN VE BİLMEYEN BİR MİLLET İŞTE BUĞUN YAŞADIĞIMIZ ELİM OLAYLAR BUNDAN KAYNAKLANIYOR , BİZİ HALA ZOR GÜNLER BEKLİYOR AMA BUNUNDA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ ÇÜNKÜ ALLAH BİZİMLEDİR,, YETERKİ İMANLI OLALIM,,İNŞALLAH,,
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