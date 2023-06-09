Lova Yatak, 2023 sonbahar koleksiyonu ile fuarın gözdesi oldu!

Almanya ve dünyanın en büyük fuarı olma özelliği taşıyan IMM Köln Mobilya Fuarı sona erdi. Fuarda, yatak ve uyku sağlığı alanında geliştirdiği ürünleriyle yer alan Lova Yatak, Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar sonucu son teknoloji kullanılarak tasarlanan yataklarını ve 2023-24 yeni sezon ev tekstili ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturdu.

Vücut yapısı ve uyku alışkanlıklarına uygun yatak seçenekleriyle uykuda rahatlığı ve kaliteyi kullanıcısına 360 derece sunan Lova Yatak, ergonomik modelleri, farklı vücut yapılarına uygun tasarlanmış yatakları ve renkli ev tekstili ürünlerini kullanıcısının beğenisine sundu.

Yeni koleksiyon ürünleri büyük ilgi odağı oldu

Bugün, sektörde en geniş ürün portföyüne sahip firmalardan biri olarak dünya çapında kabul görmüş teknolojileri ve geliştirmeleri uygulayan Lova Yatak, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultusunda deniz ve okyanuslardan toplanan plastiklerin dönüştürülmesiyle üretilen, yumuşak ve özel tuşeli kumaşları yatak tasarımlarında kullanıyor.

2023 Sonbahar koleksiyonu ise ilk kez IMM Mobilya Fuarı’nda görücüye çıktı. Yeni tasarım ev tekstili ürünlerini de tanıtan Lova Yatak, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ürün portföyüne eklenen banyo koleksiyonu, oda kokuları ve mumlar en beğenilen ürünler arasında yerini aldı.

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