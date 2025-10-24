Louvre soygunu, Alman asansörünü meşhur etti

Kuzey Ren-Vestfalya merkezli aile şirketi Böcker, hafta sonunun en çok konuşulan Louvre Müzesi soygununda istemeden suç ortağına dönüştü; çünkü seyyar eşya asansörlerinden biri ünlü soygunda kilit rol oynadı.

Pazar günü, failler Louvre’un önüne platformlu bir kamyon park etti, bununla bir terasa tırmanıp oradan zorla içeri girdi ve yedi dakika içinde 88 milyon euro değerinde mücevherleri çaldı.

Soygundan sadece bir gün sonra, olayda kimsenin yaralanmadığını öğrenen Böcker, sivri mizahla yüklü bir paylaşımla tepki vermeye karar verdi ve soygunu pazarlama açısından altın bir fırsata çevirdi. Paylaşımda, meşhur olan eşya asansörünün Apollo Galerisi’nin dışındaki bir balkona uzandığı görülüyor.

Şirket yönetimi, bir olay yeri fotoğrafının üzerine bir slogan yerleştirdi. Başlıkta şöyle yazıyor: "Hızlı hareket etmeniz gerektiğinde, Böcker Agilo hazinelerinizi 400 kilograma kadar, dakikada 42 metre hızla taşır; fısıltı kadar sessiz."

AFP’ye konuşan genel müdür Alexander Böcker, duruma "biraz mizah" katmaya karar verdiklerini söyledi. "Bu suç elbette kesinlikle kınanacak bir şey, bu bizim için tamamen açık," dedi.

"Bu... şirketimize biraz dikkat çekmek için dünyanın en ünlü ve en çok ziyaret edilen müzesini kullanma fırsatıydı."

Cüretkâr reklama çevrimiçi tepkiler olumlu oldu; "Bu yıl gördüğüm en iyi reklam olabilir!" yorumundan "Dâhice bir pazarlama hamlesi"ne kadar birçok paylaşım yapıldı.

Böcker, asansörün yıllar önce bir Fransız kiralama şirketine satıldığını doğruladı.

KAMERAYA YAKALANDI

Soygunla ilgili çevrimiçi yankılara bir yenisi eklendi; olayın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı ve faillerin telaşsız kaçışını gösteriyor.

Quai François Mitterrand’a bakan yakın bir pencereden çekilen 36 saniyelik klipte, siyah giyinmiş iki adam (biri fosforlu yelekli, diğeri motosiklet kasklı) müzenin Apollo Galerisi’nden Böcker merdivenine iniyor.

Soygun Fransa saati ile 09.30 sularında meydana geldi. Paris Savcısı Laura Beccuau’ya göre altı ile yedi dakika sürdü. Dört kişi yer aldı; silahları yoktu.

Yetkililer, Apollo Galerisi’ndeki Napolyon ve İmparatoriçe’nin mücevher koleksiyonundan dokuz parçanın hedef alındığını, ancak sekizinin çalındığını söyledi. Bunlar arasında bir kolye, bir broş, bir taç ve daha fazlası yer alıyor.

Fransız medyası, müzenin dışında bulunan mücevherin, III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’nin, bin 300’den fazla elmas içeren zümrüt taşlı imparatorluk tacı olduğunu bildirdi. Tacın kırık halde ele geçirildiği aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, soyguna X’te tepki gösterdi. "Louvre’da işlenen hırsızlık, tarihimiz olduğu için sahiplendiğimiz bir mirasa saldırıdır. Eserleri geri alacağız ve failler adalet önüne çıkarılacak," diye yazdı.