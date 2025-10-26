Louvre, kraliyet mücevherlerini Fransa Merkez Bankası’na taşıdı
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Fransa'daki Louvre, geçtiğimiz hafta yaşanan ve tahmini değeri 102 milyon dolar olan gündüz vakti hırsızlık olayının ardından sarsıldı. Güvenlik zafiyetleri nedeniyle müze yönetimi, en değerli Fransız kraliyet mücevherlerini koruma amacıyla, ülkenin altın rezervlerini saklayan Fransa Merkez Bankası'nın devasa kasasına gizlice taşıdı.
Fransa'nın simgesi olan Louvre Müzesi, 19 Ekim'de yaşanan ve "ulusal bir utanç" olarak nitelenen büyük hırsızlık olayının şokunu atlatmaya çalışıyor. Gündüz vakti, dakikalar içinde gerçekleştirilen soygun, müzedeki güvenlik açıklarını gözler önüne sermişti.
MÜCEVHERLER GİZLİCE TAŞINDI
Güvenlik endişeleri nedeniyle acil önlem alan müze yönetimi, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nden bazı değerli eserleri gizlilik içinde başka bir yere nakletti.
Fransız RTL radyosunun haberine göre, değerli parçalar Cuma günü gizli bir polis birimi eşliğinde Fransa Merkez Bankası'na taşındı.
Fransa Merkez Bankası, ülkenin altın rezervlerini Seine Nehri'nin sağ kıyısında, Louvre'a yalnızca 500 metre uzaklıkta bulunan ve 27 metre derinlikteki devasa kasasında muhafaza ediyor.
HIRSIZLIK NASIL OLMUŞTU?
19 Ekim'de yaşanan olayda, soyguncular vinç kullanarak üst kattaki bir pencereden müzeye girmişti.
Hırsızlar, Louvre koleksiyonundan tahmini değeri 102 milyon dolar olan sekiz değerli parçayı çalarak, soygunun ardından motosikletlerle kaçmıştı. Olay, dünyanın en önemli müzelerinden birinde yaşanan güvenlik zafiyetinin boyutunu gözler önüne sermişti.
