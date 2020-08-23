  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Louisiana'da polis bir siyahiyi vurarak öldürdü
Aktüel

Louisiana'da polis bir siyahiyi vurarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:21:16 -
Louisiana'da polis bir siyahiyi vurarak öldürdü

LAFAYETTE (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletinde polis bir siyahiyi vurarak öldürdü.

Cuma gecesi Lafayette'de yaşanan olayın videosu ortaya çıkarken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), polisin silahlı müdahalesini "siyahi bir kişiye karşı korkunç ve ölümcül polis şiddeti" sözleriyle nitelendirdi ve soruşturma çağrısında bulundu.

Louisiana eyalet polisi, cuma gecesi memurların bir markette bıçakla kargaşa yarattığı için yaya takip ettiği 31 yaşındaki Trayford Pellerin'in elinde bıçakla başka bir dükkana girmeye çalışması üzerine vurulduğunu açıkladı.

Pellerin'in ölümü üzerine bölgede dün protesto gösterileri düzenlendi. Polis, gece kalabalığı dağıtmak için sis bombası kullandı.

Anne Michelle Pellerin, oğlunun sosyal kaygı rahatsızlığı nedeniyle yılbaşında profesyonel yardım aldığını, topluluk içinde endişeye kapıldığını ve memurlardan korkmuş olabileceğini söyledi.

Michelle Pellerin'in avukatlarının Trayford Pellerin'in ölümüyle ilgili dava açmayı planladığı belirtildi.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
Türkiye'ye
Gündem

Türkiye'ye "doğalgaz" övgüsü: Artık kimseye ihtiyacı yok

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinden sonra artık k..
Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması
Gündem

Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Dav..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı