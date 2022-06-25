LÖSEV Vakfı bağış kurban fiyatı 2022! LÖSEV vekalet kurban bedeli ne kadar?

LÖSEV kurban bağış fiyatları ne kadar, kaç TL? Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da bitiyor. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurbanlıklarını almak için kurban pazarlarına akın ediyor. Kurbanını LÖSEV’e bağışlamak isteyenler de 2022 LÖSEV bağış kurban ücretlerini araştırıyor.

LÖSEV kurban bağış fiyatları 2022

LÖSEV Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedellerini merak ediyor. Vekaleten Kurban bağış fiyatları 2022 yılı için Yavaş Yavaş belli olmaya başladı. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 14 yıldır vekaleten kurban bağışı toplayarak ihtiyaç sahibi ailelelere kurban eti götürüyor.

1. Lösev 1 Adet Kurban Bağış Fiyatı 2800 TL‘dir

2. Lösev 1 Adet Kurban Bağış Fiyatı 185 $‘dır

3. Lösev 1 Adet Kurban Bağış Fiyatı 165 €‘dur

4. Lösev 1 Adet Kurban Bağış Fiyatı 140 GBP’dir

LÖSEV kurban eti hemen dağıtılıyor mu?

Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.

LÖSEV dışarıdan kurban eti ve derisi kabul ediyor musunuz?

Evet, kurban eti kabul ediyoruz. Yalnız Ankara, İncek’te bulunan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanemiz ile Ankara, Tulumtaş, Koparan’da bulunan Lösemili Çocuklar Köyü’müzdeki soğuk hava depolarımızın kapasitesi kadar et kabul ediyoruz. Fakat, canlı hayvan ve kurban derisi bağışlarınızı almıyoruz.