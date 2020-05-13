LÖSEV çocukları sağlıklı beslenme için kolları sıvadı

LÖSEV’in Hastanesi LÖSANTE’de tedavileri devam eden minikler, sağlıklı sebze ve meyve için kolları sıvadı. LÖSEV Kent içindeki hobi bahçelerinde yerli ve doğal tohumlar ile tanışan minikler hem keyifli zaman geçirdi hem de sağlıklı ve doğal besin için ilk adımı attı.

LÖSEV- LÖSANTE’de tedavi gören ve Türkiye’nin çeşitli noktalarından tedavi almak için Ankara’ya gelen lösemili çocuklar, zorluklarla mücadeleye küçük bir ara verdi. Tedavi gördükleri LÖSANTE hastanesinin de içinde bulunduğu LÖSEV Kent Yerleşkesinde kendilerine ayrılan hobi bahçelerinde sebze, meyve ve fidan dikimi etkinliğine katıldı.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, etkinliğe heyecan ile katılan çocuklara önce sağlıklı beslenmenin önemini hatırlattı, ardından da çocuklar ile birlikte fide ve tohumları dikti. Tohumları dikerken çocuklarla yakından ilgilenen Dr. Ezer ayrıca çocuklara yerli tohumun önemini anlattı.

Yoğun tedavi süreçlerinde birçok zorlukla yüzleşen minikler, sağlıklı beslenme için de önemli bir adım atmış oldu. Lösemi ve kanserin bilinen en önemli nedenlerinden biri sağlıksız ve düzensiz beslenme. Hastalıkla mücadele eden minik bedenler bu konuda farkındalık oluşturmak ve yaşıtlarına da örnek olmak istiyor.

LÖSEV 22 yıldır lösemili çocuklar ile yetişkin kanser hastalarına desteklerini sürdürüyor. Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu yararına çalışan Vakıf statüsünde olan LÖSEV, topladığı bağış ve destekleri sağlık, eğitim, sosyal ve psikolojik destekler olarak ihtiyaç sahibi hasta ve ailelere iletiyor.