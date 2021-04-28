  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Los Angeles'taki Türk restoranına saldırdığı iddiasıyla Ermeni asıllı iki Amerikalıya dava açıldı
Dünya

Los Angeles'taki Türk restoranına saldırdığı iddiasıyla Ermeni asıllı iki Amerikalıya dava açıldı

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki Türk restoranına 4 Kasım 2020'de düzenlenen saldırıya ilişkin Ermeni asıllı iki Amerikan vatandaşı hakkında Los Angeles Bölge Mahkemesinde dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 06:38:00 -
Los Angeles'taki Türk restoranına saldırdığı iddiasıyla Ermeni asıllı iki Amerikalıya dava açıldı

Gözaltında olan 23 yaşındaki William Stepanyan ve 27 Nisan sabahı yakalanan 23 yaşındaki Harutyun Harry Chalikyan'la ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklara 6 suçlama yönetildi.

İddianameye göre William Stepanyan, 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda "Türkleri avlamayı" planladığını belirtti ve aynı gün Harutyun Harry Chalikyan ile buluştu.

Restoranı basan sanıklardan birinin "Sizi öldürmeye geldik, sizi öldüreceğiz." şeklinde tehditte bulunduğunun belirtildiği iddianamede, saldırıda birkaç kişinin yaralandığı ve iki sanığın restoranda 20 bin dolarlık hasara neden olduğu, restoranın geçici olarak kapandığı ve binlerce dolar gelir kaybı bulunduğu kaydedildi.

Sanıklar hakkında, 5 nefret suçundan 10 yıl, planlı suç işlemekten ise 5 yıl olmak üzere on beşer yıla hapis cezası isteniyor.

Türk restoranına yapılan saldırı

Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesindeki "İstanbul Cafe" adlı restorana 4 Kasım 2020'de 20.30 sularında gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa zarar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfür ettiklerini aktarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bozuk saat doğruyu gösterdi!' Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a teşekkür etti
Gündem

'Bozuk saat doğruyu gösterdi!' Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a teşekkür etti

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu'nun bu..
Terör örgütü elebaşından bomba itiraf
Gündem

Terör örgütü elebaşından bomba itiraf

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Komitesi Üyesi Mustafa Karasu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde dev..
Seyahat yapacaklar dikkat! Bakan Soylu'dan 'izin belgesi' açıklaması
Gündem

Seyahat yapacaklar dikkat! Bakan Soylu'dan 'izin belgesi' açıklaması

Seyahat yapacak vatandaşların kesilmiş bileti için açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, perşembe saat 19.00'dan sonra yapılaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay