  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Los Angeles Lakers seride avantaj yakaladı
Spor

Los Angeles Lakers seride avantaj yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:12:35 -
Los Angeles Lakers seride avantaj yakaladı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 114-108 yenerek Batı Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi.

Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti.

Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için bomba açıklama
Ekonomi

Dolar için bomba açıklama

Ekonomist Stephen Roach, 2021 senesinin ABD para birimi dolar için acımasız bir yıl olacağını belirtti.

Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!
Gündem

Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!

Bünyesinde maden faaliyetleri yürüten firmanın Sivas’ta vatandaşa zehirli su içirdiği skandalı patlak veren Koç Holding'in CEO’su Levent Çak..
Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok
Dünya

Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok

Türkiye ile ilgili skandal çıkışlarıyla bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya son seçim anketinden kötü haber geldi. 11 Ekim'de yapıl..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı