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Spor Loris Karius’un dünyası başına yıkıldı
Spor

Loris Karius’un dünyası başına yıkıldı

2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz mayıs ayında siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra ülkesinin Union Berlin takımına kiralık olarak transfer olan Alman kaleci Loris Karius, bu sezon çıktığı ilk maçta kalesinde 3 gol gördü.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:43:00 -
Loris Karius’un dünyası başına yıkıldı

1.5 sezon boyunca Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz mayıs ayında siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius, eylül ayında Union Berlin'e kiralanmıştı.

Bu sezon yeni takımıyla ilk maçına Almanya Kupası'nda Paderborn ile oynanan maçta çıkan 27 yaşındaki kaleci, büyük bir şok yaşadı. 2. Lig ekibine 3-2 mağlup olarak kupadan elenen Union Berlin'de ilk kez forma giyen Karius, yediği 3 golle takımın en kötülerinden biri oldu.

Alman kaleci, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarabilirken, yenilen 3 gole engel olamadı.

Hocası sahip çıktı

Paderborn yenilgisini ardından konuşan Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'a sahiop çıkarak "Çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: A spor

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