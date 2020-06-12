Loris Karius’tan Beşiktaş’a olay sözler

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius flaş bir kararla takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Liverpool'a geri dönen yıldız isim geleceği ve siyah-beyazlı kulüpten ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'tan flaş bir kararla ayrılarak Liverpool'a geri dönen Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlı kulüpten ayrılması ile ilgili ve kariyerinin geri kalanı hakkında açıklamalarda bulundu.

En yüksek seviyede olduğunu belirten Loris Karius, "Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim. Çevremdeki herkes en üst düzeyde. Ben de iyi bir durumda olduğumun farkındayım." ifadelerini kullandı.

"Güven yoktu"

Beşiktaş ile yaşadığı ayrılığın doğrudan sporla ilgili olmayan sorunlar sebebiyle olduğunu belirten Alman kaleci, "Bu şekilde olmamalıydı. Beşiktaş ile aramızda güven yoktu.

Oyuncu ile kulüp arasında güven olmalı. Durum böyle olmadığında ise iyi hissetmek çok zor." şeklinde konuştu.