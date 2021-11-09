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Kadın - Aile Lor peyniri tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Lor peyniri tarifi, nasıl yapılır?

Hem ekonomik, hem lezzetli lor peynirini evde kolayca yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 00:15:00 -
Lor peyniri tarifi, nasıl yapılır?

Hem ekonomik, hem lezzetli lor peynirini evde kolayca yapabilirsiniz.Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1,5 kilogram süt
  • 1 adet limonun suyu ya da yarım çay bardağı sirke
  • 1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Sütü derin bir tencerede kaynatın. İçine limon suyunu ekleyip karıştırın. Böylece süt kesilmeye ve tanelenmeye başlayacak. Birkaç dakika daha kestirdiğiniz sütün içindeki beyaz topakları bir kevgir yardımıyla toplayın ve içine tülbent serilmiş süzgece aktarın. Süt tamamen kesilene kadar bu işleme devam edin. Tülbendin içindeki topakları güzelce sıkıp suyunu iyice süzdürün. Suyu dökmeyin, bu peynir altı suyudur. Daha sonra peynir yapımında kullanabilir, hamur işlerinde, ekmek yaparken kullanabilirsiniz. Lorun üzerine tuzun yanı sıra çörekotu, maydanoz, pul biber vb. serpebilir, lorunuzu kahvaltı ya da böreklerde tüketebilirsiniz.

 

 

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