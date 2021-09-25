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Ekonomi Londralılar Getir ile Selin’in ferahlığına kavuşuyor
Ekonomi

Londralılar Getir ile Selin’in ferahlığına kavuşuyor

Selin kolonyaları, bu sene başında Londra’da hizmet vermeye başlayan Getir’in ürün listesinde yer alarak Londralıların kolonya ile tanışmasını sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:11:00 -
Londralılar Getir ile Selin’in ferahlığına kavuşuyor

Türk halkının kültürel hafızasında yer etmiş kokuları sunan Selin, Londra’ya da Getir ile limon ferahlığı sunuyor.  Getir Londra’da satışı olan tek kolonya markası Selin, Limon Kolonyası ile girdiği evlerde günlük hayatın vazgeçilmezi olurken pandemi boyunca hijyenin sağlanmasına da yardım ediyor. Selin, aynı zamanda bir nefeste iyi hissettirerek tazelenmeye de katkıda bulunuyor. Gün içinde hem hijyen ihtiyacını karşılamak hem de yenilenmek isteyen Londralılar, Getir ile ortalama 10 dakika içinde Selin Limon Kolonyası’nı kapılarından teslim alabiliyor. Selin Limon Kolonyası 150 ML evlere, iş yerlerine, arabalara, kısacası ihtiyaç duyulan her yere ferahlık duygusuyla hijyen ve tazelik getiriyor.

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