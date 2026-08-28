Londra'daki dev zirvenin resmi sunucusu bir Türk olacak

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan ‘Dünya Barış Zirvesi’ne geri sayım hızlandı.



Orijinal ismi International Humanitarian Peace Award 2026 olan ve 2 Eylül’de yapılacak zirvenin resmi sunuculuğunu Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin'in yapılacağı açıklandı.



Mini Birleşmiş Milletler Zirvesi Gibi Olacak





Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere 20’den fazla ülkeden katılım sağlanacak zirvede bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, akademisyenler, dev şirket yöneticileri ve kanaat önderleri hazır bulunacak.



Londra'daki zirveye Türkiye'den AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker gibi isimler katılacak.



"Benim İçin Sürpriz Oldu. Ama Büyük Bir Onur Yaşadım"





‘Dünya Barış Zirvesi’nin

Resmi sunuculuğunun yanı sıra sahne editörlüğü ve protokol akışını da yönetecek olan Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, "Görev resmi olarak tebliğ edildi. Şaşırdım ve çok mutlu oldum. Benim için büyük bir onur. Zira bu buluşma için mini Birleşmiş Milletler Zirvesi diyorlar" şeklinde konuştu.



Türkçe'nin korunması ve ana dillerin zenginleştirilmesi çalışmalarıyla bilinen Şahin, "Tam 3 farklı dilde resmi çevirmenlik yapacak izne sahibim. Ancak farklı dillerin birbirini anlaması başka bir şey, ana dillere sahip çıkmak başka bir şey. Dünyada ana dillere sahip çıkmanın öneminin arttığını görüyorum. Anadil konusunda yaptığım çalışmaların ardından böyle bir zirveye davet edilmem de bunun göstergesi diye düşünüyorum" dedi.