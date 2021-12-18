Londra'da şok! Yalnızca bir günde tespit edildi

İngiltere’de Covid-19’un Omicron mutasyonu hızla yayılmaya devam ederken, günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı. Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki artışın ardından başkentte olağanüstü durum ilan etti. Khan, "Hastaneye kabullerin artması ve sağlık çalışanlarının sayısındaki eksiklik nedeniyle ortaklarımızla görüşerek bugün Londra için olağanüstü durum ilan etme kararını aldım" ifadelerini kullanarak, "Bu, işlerin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Omicron mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS), itfaiye ve polis gibi hayati kurumların personellerinin zor durumda kaldığını ifade eden Khan, Londra'daki ve ülkedeki herkesin güçlendirici aşı dozlarını almaları gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda ülkede en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Londra'da, son 1 haftada 78 bin 168 vaka kaydedilirken, hükümetin verilerine göre, başkentte salgının başından beri toplam vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Londra'da ayrıca, hastaneye kabullerin son 1 hafta içinde yüzde 30 artmasıyla şu anda hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının yaklaşık 15 bine ulaştığı belirtildi.

Khan'ın "olağanüstü durum" ilan etmesi üzerine başkentteki acil durum servislerinde bir dizi düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Khan, daha önce geçtiğimiz ocak ayında başkentin “kriz noktasında” olduğunu ve sağlık hizmetlerinin korunması için acil önlem alınması gerektiğini söyleyerek “olağanüstü durum” ilan etmişti.