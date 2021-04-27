Londra'da Ramazan Boyunca Modanisa rüzgarı!

Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa, kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine rehberlik etmeye devam ediyor. Modanisa, 10’uncu yaşını kutladığı bu yıl, Ramazan boyunca yürüttüğü reklam ve tanıtım kampanyalarıyla Londra caddelerinde muhafazakar moda rüzgarı estiriyor. Tüm dünyada modest giyim tarzını benimsemiş kadınların kendi giyim tarzlarına uygun binlerce seçenek bulabileceği Modanisa, Londra'nın ikonik çift katlı otobüslerinin 300'ü ile Ramazan boyunca devam edecek bir tanıtım kampanyasını sürdürdüğü gibi, bu ülkede yerleşik ve Müslümanlara seslenen televizyon kanallarında da çok sayıda reklam filmiyle yer alıyor.

"Londra'da Modanisa'yı tanımayan kalmayacak"

Londra caddelerini bir Türk markasıyla donatarak muhafazakar moda rüzgarı estiren Modanisa’nınPazarlama ve Marka Direktörü Samim Sürel, uluslararası tanıtıma hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor: "2011'de İstanbul'da bir hayalle çıktığımız yolculuğumuza bugün dünyanın 140 ülkesinde devam ediyoruz. Modanisa olarak her gün 5 kıtaya binlerce gönderi yapmakla yetinmiyor, faaliyet gösterdiğimiz alanda en önem verdiğimiz pazarlardan biri olan Birleşik Krallık'ta reklam yatırımlarımıza devam ediyor ve Ramazan ayına özel Londra caddelerinde Modanisa rüzgarı estirecek bir tanıtım kampanyası yürütüyoruz. Açık hava reklemlarının yanı sıra İngilizce, Arapça, Türkçe tanıtımlarımızla hem sosyal medya hem de seçtiğimiz diğer mecralar üzerinden yoğun iletişim faaliyetinde bulunuyoruz. Bir Türk markası olarak hem Modanisa'yı tanıtmaktan hem de ülkemizin adını yurt dışında temsil etmekten çok mutluyuz."

Modanisa.com gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 100.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturuyor.