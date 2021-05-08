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Londra’da camiye gelen cemaate taşlı sal
Avrupa Londra’da camiye gelen cemaate taşlı saldırı
Avrupa

Londra’da camiye gelen cemaate taşlı saldırı

Londra’daki Ilford İslam Merkezi Camiine giden Müslümanlara yumurta ve taşlarla saldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:48:00 -
Londra’da camiye gelen cemaate taşlı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londranın Ilford semtindeki bir camiye yumurtalı ve taşlı saldırı yapıldı. Saldırıda camiye gelen Müslümanlara bir minibüsten taş ve yumurta atıldı.

Saldırıya uğrayan Ilford İslam Merkezi’nden yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralı olmasa da 5 Müslümanın yaralandığı bildirildi.

Bir minibüsten yapılan saldırının biri dazlak kafalı en az 4 kişi tarafından düzenlendiği açıklandı.

Londra polisi olayı soruştururken, Ilford İslam Merkezi Müdürü Ahmed Nahwaz saldırıyı “utanç verici” olarak nitelendirdi ve cemaatin saldırıya rağmen yılmadığını söyledi.

Kovid-19 salgının yaşandığı bir dönemde böyle bir saldırıyı beklemediklerini, saldırının Müslüman cemaati yorduğunu ama korkutamadığını ifade eden Ahmed Nahwaz, polisin olay sonrasında iyi ilgilendiğini ancak medyanın olayı göz ardı etmeyi tercih ettiğini bildirdi. Nahwaz “Biz de herkes gibi insanca muamele görmek istiyoruz.” eleştirisini yaptı.

 

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