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Aktüel

Londra’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İngiltere’de bıçaklı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 00:00:36 -
Londra’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İngiltere’de bıçaklı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.


İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Forbury Gardens’da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Royal Berkshire Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra 2 adet ambulans helikopter sevk edildi. Thames Valley polisi bölgeye giriş ve çıkışları kapatırken, 1 kişiyi gözaltına aldı.


Öte yandan Forbury Gardens’da bugün ırkçılık karşıtı protestolar yapılmıştı.

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