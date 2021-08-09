Londra derbisini Tottenham kazandı
İngiltere Premier Lig'in başlamasına sayılı zaman hazırlık maçında Kuzey Londra derbisi heyecanı yaşandı. Mücadele, 1-0'lık Tottenham üstünlüğüyle sona erdi.
Tottenham ve Arsenal hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-0'lık ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı.
Galibiyet golü Heung Min Son'dan geldi. Golün asistini Tanganga yaptı.
Yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo yönetiminde beşinci hazırlık maçına çıkan Tottenham, bu maçları yenilgisiz tamamladı.
Kuzey Londra ekibi, son olarak Chelsea ile karşılaşmış ve 2-2 berabere kalmıştı.