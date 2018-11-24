Londra derbisi Tottenham'ın





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.

Tottenham, Wembley Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 8. dakikada Dele Alli ve 16. dakikada Harry Kane'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Heung-Min Son'ın golüyle farkı üçe çıkaran ev sahibi ekip, güçlü rakibini 3-1 mağlup etti. Chelsea'nin tek golünü 85. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarlarda yenilgisiz tek takım olan Chelsea, bu unvanını Tottenham mağlubiyetiyle kaybetti.

Puanını 30'a çıkaran Tottenham üçüncü sıraya yükselirken, 28 puanlı Chelsea dördüncü sıraya geriledi.