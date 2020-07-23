  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:02:05 -
Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın Lokomotiv Kuban Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, değişen ekonomik dengeler nedeniyle üç sezondur Rus ekibinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmanın zorlaştığı belirtildi ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Daha önce CSKA Moskova forması da giyen Kulagin, geçen sezon ligde 14 maçta 9,4 sayı ve 4 asist, Avrupa kulvarında ise 9 maçta 10,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,6 asist ortalamasıyla oynamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim
Gündem

CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim

CHP eski milletvekili Sinan Aygün 2012 yılında, "Erdoğan, Ayasofya'yı açsın gidip elini öpeceğim, yanında duracağım" ifadelerini kullanmıştı..
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı