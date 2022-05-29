Lokman Hekim'in önerdiği ilaç gibi besin: Kızılcık suyu idrar yollarına birebir, enfeksiyonu bitiyor!

Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği yiyeceklerden biri de kızılcık. Kızılcık, ortalama 1 metreye kadar uzayabilen kısa boylu ağaçlarda yetişen bir meyvedir.

Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği yiyecek

Asırlar öncesine ait tarihi meyvelerden biri olan kızılcık Doğu Avrupa, Anadolu ve Asya kültürüne aittir. Dünyanın büyük bir bölümünde bilinmeyen meyve yüzyıllar önceki hali ile kalmış olabildiğince doğal nadir besinlerden biridir. Kızılcık bitkisi Yunanistan, Sırbistan, Moldova, Bulgaristan, Hırvatistan ve Türkiye’de yetişir.

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık sağlık saçıyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir?

İdrar yollarına birebir, enfeksiyonu bitiyor! 1 bardağı bile yetiyor...

İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemin yani idrar yollarının bakteri, mantar veya virüslerle enfekte olması demektir. Değişik yaş, cinsiyet ve hasta gruplarında farklı seyreden hastalıklardır.

İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda sıklıkla görülen hastalıkların başında gelmektedir. Birçok kadın yaşamları boyunca birden fazla defa idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir.

Yanma, batma, kötü koku, sık idrara çıkma gibi belirtiler gösteren idrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediği takdirde oldukça acı verici olabilir.

İdrar yollarını doğal yolla tedavi etmenin yöntemleri de sıklıkla merak ediliyor. Bu noktada iyi bir iltihap giderici olan "kızılcık" karşımıza çıkıyor.

İdrar enfeksiyonları için kızılcık suyu

Kızılcık meyvesinin fenolik bileşikleri ve ursolik asit bileşimi nedeniyle antimikrobiyal, antioksidan, antikanser ve antienflamatuar etkileri olduğu bilinmektedir.

Bilimsel çalışmalarda, kızılcık meyvesinin bu özelliği sayesinde mesane ve bağırsak sağlığına iyi gelerek idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etme ve böbrekleri enfeksiyona karşı koruma özelliğine sahip olduğu gösterilmiştir.

Diğer taraftan kızılcık suyu, bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engellediği düşünülerek zengin bir proantosiyanidis kaynağı olduğu bilindiği için enfeksiyon varlığında tedavide çocuklara yardımcı olmaktadır.

Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık suyu faydaları

Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir.

Flavonoid bakımından zengin gıdalar, kızılcık gibi, mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur.

Kızılcık suyu, hücrelerden zararlı serbest oksijen radikallerini uzaklaştıran güçlü antioksidanlardan biri olan proantosiyanidinleri içerir.

Kızılcık suyunun düzenli olarak içilmesi tümörlerin hızlı büyümesini engeller. Doğal olarak, kızılcık suyu, kanser riskini azaltmada çarpıcı bir rol oynayan flavonoidlerden çok zengindir.

Kızılcıklarda flavonoid varlığı, ateroskleroz tehdidini azaltan antioksidan özelliklere sahiptir. Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur.

Kemik sağlığı için önemli olan kalsiyumu içeren kızılcık suyu aynı zamanda K vitamini içerir.

Kızılcık cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olacak en iyi seçimdir. Bu meyve suyu, cildinizin tazelenmesinde büyük destek sağlar.

Kızılcık cinsel sağlık için destekleyici olan birçok vitamin ve minerallerle doludur.

Güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi için C vitamini en iyi antioksidanlardan biridir ve kızılcık suyu C vitamini bakımından zengindir.

En verimli sonuçların alınması için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması önerilmektedir. Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.

Kızılcık suyu nasıl yapılır?

Kızılcık suyu tarifi için malzemeler

Yarım kilogram kızılcık

1 su bardağı toz şeker

1 litre su

Doğal kızılcık suyu tarifi nasıl yapılır?

Kızılcığı ayıklayın ve yıkayın. Orta ateşte 15 dk suyla pişirin. Sonra şekeri ekleyin ve 20 dk daha çok kısık ateşte pişirin. Süzgüden geçirin. Tahta kaşıkla çekirdekleri üste, püresi ve suyu da alttaki kaba geçsin. Afiyet olsun.

Kızılcık şerbeti tarifi

Malzemeler

500 gram kızılcık

1,5 litre sıcak su

4 su bardağı toz şeker

2 adet karanfil (arzuya göre)

Kızılcık şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Sap ve yaprak kısımları ayıklanmış bol suda yıkadığınız kızılcıkları derin bir tencereye alın. Sıcak su ilave ettiğiniz kızılcıkları, kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayan kızılcıkları karanfil ilavesiyle 15-20 dakika kadar pişirin. Kaynayıp yumuşayan kızılcıkları, bir tülbent ya da ince delikli bir süzgeçten geçirin. Kızılcıkların özünü bıraktığı sulu karışıma toz şeker ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın. Cam bir sürahiye aldığınız şerbet karışımını buzdolabında soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

Kızılcık şerbeti faydaları

Bronşlarda rahatlama sağlar. Kızılcık şerbeti üşütmeden kaynaklanan boğaz ağrıları ve iltihaplarına iyi gelir. Nezle ve grip gibi hastalıkların tedavisinde tıbbi amaçlı kullanılabilir. Kızılcık şerbeti mide ülserine iyi geldiği gibi genel anlamda sindirim ve boşaltım sistemi sağlığına mükemmel katkıda bulunur.