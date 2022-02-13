Lokman Hekim Üniversitesi akademik personel alacak
Lokman Hekim Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre;
Başvuru Süresi : 10 ŞUBAT 2022 - 24 ŞUBAT 2022
Son Başvuru Tarihi : 24 ŞUBAT 2022 Saat: 17.00
Başvuruda İstenen Belgeler : Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Araştırma ve Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 28 ŞUBAT 2022
Giriş Sınavı Tarihi : 02 MART 2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 04 MART 2022
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