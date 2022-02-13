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Ekonomi Lokman Hekim Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Lokman Hekim Üniversitesi akademik personel alacak

Lokman Hekim Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 14:10:00 -
Lokman Hekim Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre;

Başvuru Süresi                                       : 10 ŞUBAT 2022 - 24 ŞUBAT 2022

Son Başvuru Tarihi                                  :  24 ŞUBAT 2022 Saat: 17.00

Başvuruda İstenen Belgeler                     :  Özgeçmiş  (YÖK  formatlı),  2  adet  fotoğraf, kimlik   fotokopisi,  adli   sicil   kaydı,   askerlik durum  belgesi,  mezuniyet  belgeleri,  yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Araştırma ve Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi  : 28 ŞUBAT 2022

Giriş Sınavı Tarihi                                : 02 MART 2022

Sonuç Açıklama Tarihi                         : 04 MART 2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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