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Lokman Gör kimdir, nereli ve kaç yaşında? | Beşiktaş transferi Lokman Gör

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan savunmaya hamle geldi. Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör'ün Beşiktaş'a transferinde somut adımlar atıldı. Lokman Gör'ün yakın kaynaklarından elde edilan bilgilere göre, Lokman'la Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı, Erzurumspor'la 500 bin Euro karşılığında da el sıkıştığı, Abdullah Avcı'nın onayının ardından bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. Peki Lokman Göre kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Beşiktaş'a transferi gerçekleşen oyuncu Lokman Gör'ün hayatına dair merak edilen detaylar...

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
Lokman Gör kimdir, nereli ve kaç yaşında? | Beşiktaş transferi Lokman Gör

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan savunmaya hamle geldi. Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör'ün Beşiktaş'a transferinde somut adımlar atıldı. Lokman Gör'ün yakın kaynaklarından elde edilan bilgilere göre, Lokman'la Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı, Erzurumspor'la 500 bin Euro karşılığında da el sıkıştığı, Abdullah Avcı'nın onayının ardından bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. Peki Lokman Göre kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Beşiktaş'a transferi gerçekleşen oyuncu Lokman Gör'ün hayatına dair merak edilen detaylar...

Lokman Gör kimdir?

15 Aralık 1990 yılında Rize'de doğdu. 1,87 cm boyuna sahip olan 28 yaşındaki Lokman Gör, futbol kariyerine ilk olarak 2004 yılında başladı ve uzun süre burada kendini genç takımlarda geliştirdikten sonra 2009 yılında Türkiye 2. Ligi’nde mücadele veren Pendikspor’a transfer oldu. Pendikspor ile imzaladığı sözleşme kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesi oldu ve bu sayede de profesyonel kariyerine başlamış oldu.

Pendikspor ile ilk sezonunda 18 maça çıkıp 1 gol atan genç oyuncu, ardından gelen sezonlarda ise ilk olarak 13 maçta, sonraki sezonda ise 22 maçta sahne aldı. Burada gösterdiği performans sayesinde bir üst ligin takımlarına göz kırptı ve Antalyaspor ile görüşmelere başladı. İki tarafın da anlaşması sonucunda transfer bonservissiz şekilde gerçekleşti.

Antalyaspor’da bir maça dahi çıkmadan, Samsunspor’a kiralandı ve burada bir sezonda 27 maça çıkıp 2 gol attı. Bir sonraki sezonda da kendisin geliştirmesi beklenen futbolcu, Ankaraspor’a kiralık gönderildi. 2014-2015 sezonunda Antalyaspor’a geri dönen Lokman Gör, sezon boyunca takımda ilk 11 oyuncusu oldu ve bu sayede takımın değişilmez futbolcularında sayıldı. Lokman Gör, 2015-2016 sezonunda da Antalyaspor forması altında devam etmektedir.

Lokman Gör’ün Milli Takım Kariyeri

Lokman Gör, milli formayı kariyerinde ilk olarak 2014 yılında Türkiye A2 takımında giydi. Kariyeri boyunca A2 takımında sadece bir maçta forma giyen genç futbolcu milli takımlar seviyesinde başka bir takımda yer alamadı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
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