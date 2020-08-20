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Spor Lokman Gör, 4. kez Süper Lig vizesi almak istiyor
Spor

Lokman Gör, 4. kez Süper Lig vizesi almak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:56:48 -
Lokman Gör, 4. kez Süper Lig vizesi almak istiyor

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni oyuncularından Lokman Gör, Antalyaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra İzmir ekibinin formasıyla da Süper Lig'e çıkmak istediğini bildirdi.

Lokman Gör, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, Altay'a geldiği için çok mutlu olduğunu, kamp dönemini en iyi şekilde geçirip lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini bildirdi.

Afyonkarahisar kampının çok verimli geçtiğini belirten Lokman Gör, "Sezon sonunda istediğimiz o şampiyonluğu bu güzel aile ortamında yaşama umuduyla buradayım. Hepimiz el ele vererek, ait olduğumuz yere Süper Lig'e döneceğiz, 'o sene bu sene' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Gör, daha önce Antalyaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor formalarıyla Süper Lig'e çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar geride kaldı. Sadece Altay'ın nasıl şampiyon olacağını düşünüyorum. Tek hedefimiz var, Süper Lig'e dönmek. Ben sahaya çıktığım zaman formamı sonuna kadar terletip, giydiğim formanın hakkını vermeye çalışmışımdır. Çok mu yetenekliyim, tartışılır. Sahaya çıktığım zaman canımı dişimi takıp, elimden geldiğince gayret etmeye çalışıyorum. Bunun da meyvesini aldım, 3 tane şampiyonluk yaşadım. Süper Lig'de oynadım, başarılar güzel ama geçmiş geçmişte kalır."


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