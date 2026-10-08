Lokman Gökçe’nin ölümüne sebep olan kişi yakalandı! JASAT 10 yıl önceki kazayı aydınlattı

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yapılan detaylı analizler sonucunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası dosyası yeniden ele alındı. Kazanın, sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği tespit edildi.

KAZAYA SEBEBİYET VEREN Y.Ç İSİMLİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; JASAT Timlerince bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi. Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri çıkarıldı. Bölgedeki J-KGYS ile güvenlik kameralarına ait saatler süren görüntüler mercek altına alındı. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobilin diğer otomobil ile peş peşe ilerlediği belirlendi ve Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

“OLUŞTURULAN ÖZEL EKİPLERLE YILLAR ÖNCE İŞLENEN SUÇLARI YENİDEN İNCELEYEREK AYDINLATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Manisa İl Jandarma Komutanlığımızı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.