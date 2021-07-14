Loki nedir? Loki yeniden başlayacak mı? Loki oyuncuları kimler?
Loki dün sezon finalı yaptı. Loki 2. sezon oynanıp oynamayacağı sosyal medyada gündem oldu. Loki yeni sezonda var mı? Loki 2. sezonda olacak mı? Loki oyuncuları kimler?
Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin bir süredir dizisi yayınlanıyordu. İlk sezonunu tamamlayan Loki 2. sezon onayını aldı. Loki 2. sezonun yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Loki konusu ne? Loki dizisi, diziye adını veren anti-kahramanı konu alıyor ve Avengers: Endgame’in ardından Loki’nin yaşadığı maceralara odaklanıyor.
Loki nedir?
Loki, Michael Waldron tarafından Disney+ için oluşturulan ve 9 Haziran 2021'de dijital platformda yerini alan Amerikan mini internet dizisidir. Marvel Comics'in Loki isimli karakterlerinin hikâyesine dayanan dizi Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olup The Avengers ve Avengers: Endgame arası bir zaman periyodunda geçmektedir.
Loki oyuncuları ve karakterler
Tom Hiddleston : Loki
Owen Wilson : Mobius M. Mobius
Sophia Di Martino : Sylvie Lushton(Enchantress)
Gugu Mbatha-Raw
Richard E. Grant
Wunmi Mosaku