0553 313 94 23

Lokantalarda tuz ve şeker rafa kalkıyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, lokantalarda tuz ve şekerin artık rafa kalkacağını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 13:08
Lokantalarda tuz ve şeker rafa kalkıyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, lokantalarda tuz ve şekerin artık rafa kalkacağını söyledi.


Gençleri, çocukları yavaş, yavaş zehirleyen tuz ve şekere karşı hep beraber mücadeleye başladıklarını belirten Bilen, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin protokolü imzalandığını belirterek protokol sonrasında tuzu artık masalarda barındırmayacaklarını ifade etti.



"Masada tuzu barındırmayacağız"


Tüketicilerin yemeği tatmadan önce hemen tuz attığını dile getiren Bilen, "Bu konuda afişleme çalışmaları ve broşürlerle halka ulaşmak konusunda ikinci etap çalışmaları yapacağız. Yıl sonuna kadar çok önemli verilere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Tüketici anlamında ilk zamanlarda bir takım zorluklar olacaktır fakat masada tuzu barındırmayacağız. Dükkânımızın bir yerine koyacağız. Eğer isteyen bir müşterimiz olursa biz ona servis yapacağız. Bunun yanında müşterilerimize tuzun zararları hakkında da kısa bilgilendirmelerde bulunacağız. Türkiye’de kişi başına günlük tuz tüketiminin 9,9 gramdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bu miktar 5 gramın altında olmalıdır. Bu da takriben 1 çay kaşığı tuza denk gelmektedir" diye belirtti.


Fazla tuz tüketiminin başta hipertansiyonun tetikleyicisi olduğunu kaydeden Bilen; ayrıca mide kanseri, osteoporoz, böbrek hastalıkları, inme, kalp krizi ile de yakından ilişkisinin bulunduğunu vurguladı. “Tüm toplumu sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir bir çerçeve oluşturmak zorundayız“ diyen Bilen, kronik hastalık yükünü azaltmada atılacak en önemli adımın sağlıklı yaşam kültürünün toplumca benimsenmesi olduğunu kaydetti.



"Lokantacı esnafımıza ve diğer işletmelerimize sertifika vereceğiz"


Tuz ve şeker konusunun ülkenin geleceği için çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen; 2014’te yayımlanan genelge ile kamu kurumlarının kafeteryalarında ve yemekhanelerinde tuzlukların kaldırıldığını belirterek, "Eskişehir Lokantacılar Odası olarak destek veren lokantacı esnafımıza ve diğer işletmelerimize sertifika vereceğiz. Dünya genelinde obezite artıyor, Türkiye’de her üç yetişkinden birinin obez, yine her üç yetişkinden birinin de fazla kilolu. Obezitenin kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kanser, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok sorunu beraberinde getirdi.Yaşam kalitesinin azalmasına, hatta ölüme yol açtığını, obezitenin temel sebebinin aşırı kalorili beslenme tarzı oldu. Aşırı kalorinin temel nedeni ise aşırı yağ ve şeker kullanımıdır. Aşırı şeker tüketimi obezite başta olmak üzere, pek çok kronik hastalığa neden olmaktadır. Bu nedenle, yiyecek ve içeceklerde, şeker miktarlarının düşürülmesi en az tuz kadar önemlidir. Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı, uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın önünde önemli bir engeldir” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:08
  1. kültür

YORUM YAZ

  • mevhibe inalmevhibe inal1 sa önce
    MSG, Mısır şurubu, sentetik kimyasal tatlandırıcı-renk-aroma vb. devam.Gücümüz doğal tuz ve doğal pancar şekerine yetti. Laboratuvarlarda üretilen sentetik tatlandırıcılı,asitli,boyalı, aromalı gıdalarçarşafçarşaf reklamlarda...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erbaş, “İşi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat verilmemeli”
  1. Erbaş, “İşi dinler arası savaşa..
  2. Cumhurbaşkanı sevgisi 77'lik nineye..
  3. Galatasaray'dan transfer bombası..
  4. Çad'da kaybolan askeri helikopterin..
  5. Jandarma karakoluna ateş açıldı: 1..
  6. Şehir hastanelerinden su tasarrufunda..
  7. Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve..
  8. MultiTravel ile uçan şirketler 2 gece..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Kuvvetler..
  10. Başkan Şahin: “Halkımızın söylediğine..
  11. Özel hastanede poliklinik hizmetleri..
  12. TFMD Yönetim Kurulu üyeleri, Atatürk..
  13. Spot piyasada elektrik fiyatları
  14. Aydemir: ‘Dadaş imanına kurbanız’
  15. Yıllık gelir vergisi beyanname verme..
  16. Başkan Çerçioğlu’ndan örnek şoföre..
  17. CHP'den görülmemiş skandal! Fişleyip..
  18. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
  19. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde..
  20. Beyoğlu’nda yaklaşık 30 bin kişiye iş..
  21. Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri..
  22. AXA Sigorta Kupa Volley: Galatasaray..
  23. Prof. Dr. Tezcan: "Topuk kanı..
  24. AK Parti’den Cumhurbaşkanı mitingine..
  25. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz..
  26. Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için..
  27. Son dakika: Gaziantep'te korkutan..
  28. Hafif ticari araçla motosiklet..
  29. "Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi
  30. Antalya'da "torbacı" operasyonu
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

Günün Karikatürü

22 Mart 2019
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev