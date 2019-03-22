Lokantalarda tuz ve şeker rafa kalkıyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, lokantalarda tuz ve şekerin artık rafa kalkacağını söyledi.

Gençleri, çocukları yavaş, yavaş zehirleyen tuz ve şekere karşı hep beraber mücadeleye başladıklarını belirten Bilen, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin protokolü imzalandığını belirterek protokol sonrasında tuzu artık masalarda barındırmayacaklarını ifade etti.

"Masada tuzu barındırmayacağız"

Tüketicilerin yemeği tatmadan önce hemen tuz attığını dile getiren Bilen, "Bu konuda afişleme çalışmaları ve broşürlerle halka ulaşmak konusunda ikinci etap çalışmaları yapacağız. Yıl sonuna kadar çok önemli verilere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Tüketici anlamında ilk zamanlarda bir takım zorluklar olacaktır fakat masada tuzu barındırmayacağız. Dükkânımızın bir yerine koyacağız. Eğer isteyen bir müşterimiz olursa biz ona servis yapacağız. Bunun yanında müşterilerimize tuzun zararları hakkında da kısa bilgilendirmelerde bulunacağız. Türkiye’de kişi başına günlük tuz tüketiminin 9,9 gramdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bu miktar 5 gramın altında olmalıdır. Bu da takriben 1 çay kaşığı tuza denk gelmektedir" diye belirtti.

Fazla tuz tüketiminin başta hipertansiyonun tetikleyicisi olduğunu kaydeden Bilen; ayrıca mide kanseri, osteoporoz, böbrek hastalıkları, inme, kalp krizi ile de yakından ilişkisinin bulunduğunu vurguladı. “Tüm toplumu sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir bir çerçeve oluşturmak zorundayız“ diyen Bilen, kronik hastalık yükünü azaltmada atılacak en önemli adımın sağlıklı yaşam kültürünün toplumca benimsenmesi olduğunu kaydetti.

"Lokantacı esnafımıza ve diğer işletmelerimize sertifika vereceğiz"

Tuz ve şeker konusunun ülkenin geleceği için çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen; 2014’te yayımlanan genelge ile kamu kurumlarının kafeteryalarında ve yemekhanelerinde tuzlukların kaldırıldığını belirterek, "Eskişehir Lokantacılar Odası olarak destek veren lokantacı esnafımıza ve diğer işletmelerimize sertifika vereceğiz. Dünya genelinde obezite artıyor, Türkiye’de her üç yetişkinden birinin obez, yine her üç yetişkinden birinin de fazla kilolu. Obezitenin kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kanser, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok sorunu beraberinde getirdi.Yaşam kalitesinin azalmasına, hatta ölüme yol açtığını, obezitenin temel sebebinin aşırı kalorili beslenme tarzı oldu. Aşırı kalorinin temel nedeni ise aşırı yağ ve şeker kullanımıdır. Aşırı şeker tüketimi obezite başta olmak üzere, pek çok kronik hastalığa neden olmaktadır. Bu nedenle, yiyecek ve içeceklerde, şeker miktarlarının düşürülmesi en az tuz kadar önemlidir. Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı, uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın önünde önemli bir engeldir” şeklinde konuştu.