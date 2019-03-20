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"Lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:- "Bütün mutfak şeflerimiz endişelenmeli. Çünkü lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın" - "Eskiden mavi yakalılar, beyaz yakalılar vardı. Şimdi dünyada yeni bir jargon ortaya çıktı. Metal yakalılar, yani robotlar"- "Çok yakında cheeseburger satan ‘teknoloji’ şirketleriyle tanışabiliriz. Yıllık 15 bin dolara bir robotun kiralanıp çalıştırılacağı günler yakın görünüyor"

20 Mart 2019 Çarşamba 11:26
"Lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bütün mutfak şeflerinin endişelenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın." dedi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM), en büyük sahne etkinliği olan "BTM Sahne XL" adıyla gerçekleştirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından verilen 17 aylık ilk hibe dönemi de bu sahne ile sona erdi.

Etkinliğin açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2017’de faaliyete başlayan BTM’nin desteklediği girişim sayısı ve sahip olduğu ağ bakımından Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezi olduğunu söyledi.

Değişime ayak uydurmanın birinci yolunun dünyayı iyi takip etmekten geçtiğinin altını çizen Avdagiç, "Sözgelimi eskiden mavi yakalılar, beyaz yakalılar vardı, toplumu ve üretimi buna benzer isimlerle tasnif ediyorduk. Şimdi dünyada yeni bir jargon ortaya çıktı. Metal yakalılar, yani robotlar…Robotlar, sadece sanayiye değil, hayatımızın her aşamasına girdi." diye konuştu.

"Çok yakında cheeseburger satan 'teknoloji' şirketleriyle tanışabiliriz" ifadesini kullanan Avdagiç, yıllık 15 bin dolara bir robotun kiralanıp çalıştırılacağı günlerin yakın göründüğünü ifade etti.

- "Fabrikalar, antrepolar artık robotlarla çalışıyor"

Şekib Avdagiç, ABD’li şirketlerin 2018 yılında robot sayısında rekor sayıya ulaştıklarını belirterek, "Fabrikalar, antrepolar artık robotlarla çalışıyor. Gıdada, tüketim ürünlerinde, elektronikte ve daha birçok alanda robot kullanımı yaygınlaşıyor. World Economic Forum'un araştırmasına göre robotlar ve algoritmalar, var olan işlerin verimliliğini artırırken, birçok yeni işe de kapı açacak. 2022'de 75 milyon kişiyi işinden ederken, 133 milyon kişiye ise iş sağlayacak." şeklinde konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sözgelimi bütün mutfak şeflerimiz endişelenmeli. Çünkü lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın. Android garsonlarla karşılaşmamız, buna göre şekillenmiş otomasyon sistemleriyle muhatap olmamız uzak bir ihtimal değil. Belki de bu robotlar, köşe başında sizin için döner kesecek. Çünkü artık hayatımıza, ‘bulut bilişimle bütünleşmiş, gözleriyle 3 boyutlu tarama yapabilen, mekanik kolları olan, yapay zekaya sahip, saatte 80 hamburger hazırlayan, sonra da mutfağı temizleyen' robotlar giriyor. Dahası da var; tam otonom otomobiller, insansız hava araçları, ameliyat robotları… Bu tür durumlar, çok değil sadece 10 yıl önce bilim kurgudan ibaret fikirlerdi. Bu fikirler, şimdi ticarileşti."


- “Amazon ekonomisini kaçırmayalım”

Şekib Avdagiç, ticaret savaşları tam gaz devam ederken, yapay zeka ile çalışan otomasyon sistemlerinin rekabetçi kalmanın en iyi yolu gibi göründüğünü söyledi.

Otomasyon sistemlerinin hızla geliştiğini anlatan Avdagiç, "Amazon ekonomisi denilen bu tarz almış başını gidiyor. Sınır tanımıyor. İnternet ağları, sınır duvarlarını delmiş geçmiş vaziyette. O yüzden bizim Türkiye’nin gündemine dijitalleşmeyi daha çok sokmamız gerekiyor. Gündeme sokmak yetmez, bu yöndeki tüm girişimleri desteklememiz gerekiyor. Burada yerimizi almazsak, 'Amazon ekonomisinde var olmazsak, kaçırdığımız sadece tren olmayacak, koskoca bir çağı kaçıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte düzenlenen panel ve söyleşilerle, girişimcilik ekosistemi her yönüyle ele alındı. Öte yandan BTM Sahne XL'de seçilen 10 girişimci, projelerini yatırımcılara sunumlarla tanıtacak.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:26
  1. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)

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