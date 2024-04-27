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Ekonomi Lokanta ve kafelerde KDV oranları yükseldi
Ekonomi

Lokanta ve kafelerde KDV oranları yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-04-27 01:23:00 -
Lokanta ve kafelerde KDV oranları yükseldi

Lokanta ve kafelerde satılan yiyecek-içeceklerle ilgili yeni KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lokanta ve kafelerde satılan yiyecek-içeceklerle ilgili yeni KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, lokanta ve kafelerde yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV 20'ye yükseldi.

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