Lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sıcacık çorbalara olan ilgi arttı. Peki, lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır?

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sıcacık çorbalara olan ilgi arttı. Peki, lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır? Malzemeler: 1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

8 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı nane Öncelikle işe pirinçleri ayıklayıp, yıkayarak başlayın. Bir tencerenin içerisine 6 bardak su ve pirinçleri koyup haşlayın. Pirinçler yumuşayınca ocağın altını kapatın ve tencereye 2 su bardağı su ekleyip soğumaya bırakın. Bir kasede yumurta sarısı, yoğurt ve unu çırpın. Yoğurtlu karışıma çorba suyundan bir-iki kepçe ekleyip karıştırın. Ardından karışımı çorbaya ekleyip ocağa alın. Çorba kaynayınca bir tavada yağ ve nane kızdırın. Çorba birkaç taşım kaynadıktan sonra naneyi ekleyin. Afiyet olsun.

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