Lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sıcacık çorbalara olan ilgi arttı. Peki, lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır?15 Ekim 2019 Salı 22:54
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sıcacık çorbalara olan ilgi arttı. Peki, lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır?
Lokanta usulü yayla çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 8 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı yoğurt
- 3 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı nane
Öncelikle işe pirinçleri ayıklayıp, yıkayarak başlayın.
Bir tencerenin içerisine 6 bardak su ve pirinçleri koyup haşlayın.
Pirinçler yumuşayınca ocağın altını kapatın ve tencereye 2 su bardağı su ekleyip soğumaya bırakın.
Bir kasede yumurta sarısı, yoğurt ve unu çırpın.
Yoğurtlu karışıma çorba suyundan bir-iki kepçe ekleyip karıştırın.
Ardından karışımı çorbaya ekleyip ocağa alın.
Çorba kaynayınca bir tavada yağ ve nane kızdırın.
Çorba birkaç taşım kaynadıktan sonra naneyi ekleyin.
Afiyet olsun.
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