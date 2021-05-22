Kademeli normalleşme dönemi ile birlikte "Kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? İçişleri genelgesi ile lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? " soruları merak kazandı. Haziran ayında kafe ve restoran gibi işletmeler açık olacak mı?

Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

Kafeler ve restoranlar için karar, geçtiğimiz hafta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı. Bu kararlara göre Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde; - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Nihai karar ise 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.

Geçtiğimiz hafta normalleşme sinyallerinin verilmesinin ardından 1 Haziran tarihi işaret edilmişti. 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları da göz önünde bulundurularak 1 Haziran sonrası için karar verilecek.

Kafeler ve restoranlar için kararlar bu toplantının ardından duyurulacak.