Lokanta restoran kafelere kaç para destek ödemesi yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında, kafe ve restoranlara destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lokanta, restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesine ilişkin olarak: “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla destek ödemesi yapacağız." iifadesini kullandı.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranların açılmasına ilişkin olarak da "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." demişti.