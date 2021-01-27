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Ekonomi Lokanta restoran kafelere kaç para destek ödemesi yapılacak?
Ekonomi

Lokanta restoran kafelere kaç para destek ödemesi yapılacak?

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen işletmelerin başında kafe ve restoranlar gelmekte. Son günlerde günlük korona vaka sayılarındaki düşüşler sonrası kafe ve restoranların faaliyetlerine yeniden başlanması talebi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Endişelerimiz var.” dedi ve ekledi “Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız.” 27 Ocak korona vaka sayılarının yeniden 7 binlerin üzerine çıkması sonrası kafe ve restoranların açılmasına engel olacak gibi dursa da Cumhurbaşkanı Erdoğan lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesinin yapılacağının müjdesini verdi. Peki lokanta restoran kafelere kaç para destek ödemesi yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:04:00 - 2021-01-27 13:05:07
Lokanta restoran kafelere kaç para destek ödemesi yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında, kafe ve restoranlara destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lokanta, restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesine ilişkin olarak: “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla destek ödemesi yapacağız." iifadesini kullandı.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranların açılmasına ilişkin olarak da "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." demişti.

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