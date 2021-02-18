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Gündem Lokanta, kafe ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Lokanta, kafe ve kahvehaneler hangi şartlarda açılacak?
Gündem

Lokanta, kafe ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Lokanta, kafe ve kahvehaneler hangi şartlarda açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle çoğu işyerine kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar nedeniyle de iş yeri sahibi olan kişiler maddi açıdan zor durumda kaldılar. Son dönemde sürekli lokanta, kafe ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta, kafe ve kahvehaneler hakkında ne söyledi? Lokanta, kafe ve kahvehaneler hangi şartlarda açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:11:00 -
Lokanta, kafe ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Lokanta, kafe ve kahvehaneler hangi şartlarda açılacak?

Lokanta, kafe ve kahvehaneler in ne zaman hizmet vereceği gündemden düşmeyen bir konu haline geldi. Sonunda müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Mart ayının başında kademeli şekilde normalleşmeye gidileceğini söyleyen Erdoğan, açıklamasında yerinde karar döneminin başladığını söyleyip il il ve ilçe ilçe karar verileceğine dair açıklamada bulundu. İşte merak edilen haberin detayları…

Lokanta, kafe ve kahvehaneler ne zaman açılacak?

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada konu ile ilgili, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.

Lokanta, kafe ve kahvehaneler hangi şartlarda açılacak?

Kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili TSE tarafından belirlenen 8 kriter belirlendi:

1-Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

2-Müşterilerin ateşleri ölçülecek.

3-Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.

4-Yemekler, çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

5-Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

6-Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

7-Her masada hijyen ürünleri olacak.

8-Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Söz konusu 8 kriteri taşıyan işletmeler hizmete açılacak.

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