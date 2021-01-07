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Ekonomi Lojman kiraları 2021 ne kadar oldu?
Ekonomi

Lojman kiraları 2021 ne kadar oldu?

Lojman kiraları 2021 ne kadar oldu? Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı. Memurların kaldığı lojman kiraları 2021 fiyatları netleşti. Peki, Lojman kiraları 2021 ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 22:53:00 -
Lojman kiraları 2021 ne kadar oldu?

Kamu lojmanları kira bedeli 2021... Kamu lojmanları kira bedeli ne kadar? Kamu lojmanları kira bedeli hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Lojman kiraları 2021 ne kadar oldu?

Lojman kiraları 2021 bedelleri belli olunca, konu hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Kamuda çalışan ve memur olanlara verilen lojmanlara ilişkin 2021 yılı kira bedelleri belli oldu. Lojmanlarda kiralar metrekare bazında alınıyor.

Buna göre;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m², kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m², kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m² kira bedeli alınacak.

Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilecek.

Fatura giderleri

Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için

Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m², su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m², elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m², konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m² ücret alınacak.

Isınma giderleri

Kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² olarak alınacak.

Tebliğ 15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

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