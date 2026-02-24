Lojistik devinden Beyaz Saray’a vergi davası: FedEx iade istiyor

ABD’li lojistik ve kargo devi FedEx, Başkan Donald Trump yönetiminin vergi politikalarına karşı yargı yoluna gitti. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten itibaren Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde uygulanan gümrük vergilerinin şirketi büyük çaplı maddi zarara uğrattığı savunuldu. Şirket avukatları, yasaya aykırı olduğu tescillenen bu vergilerin bugüne kadar tahsil edilen kısımlarının yasal faiziyle birlikte derhal iade edilmesini istedi.

YÜKSEK MAHKEME KARARI EMSAL OLDU

Dava sürecinin fitilini ateşleyen gelişme ise ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat tarihli kararı oldu. Mahkeme, Başkan Trump'ın tarifelere dayanak gösterdiği Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın, başkana tek taraflı gümrük vergisi koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti. FedEx’in bu hamlesinin, benzer şekilde vergi ödeyen diğer dev şirketler için de emsal teşkil etmesi ve Washington’da yeni bir tazminat davası dalgası başlatması bekleniyor.