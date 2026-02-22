  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İmamoğlu'nun Nutuk şovu elinde patladı! Sosyal medyadan tokat gibi cevap
Gündem

İmamoğlu'nun Nutuk şovu elinde patladı! Sosyal medyadan tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İmamoğlu'nun Nutuk şovu elinde patladı! Sosyal medyadan tokat gibi cevap

İstanbul’u hizmete aç bırakıp reklam ve algı operasyonlarıyla günü kurtarmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez de elindeki Nutuk üzerinden milliyetçi ve vatansever pozları vermeye yeltendi.

Silivri cezaevinde "Nutuk'u üçüncü kez bitiriyorum" diyerek imaj tazelemeye soyunan CHP'li İmamoğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışına, Avukat Yaşar Baş'tan tokat gibi bir cevap geldi.

İmamoğlu'nun öğrencilik yıllarına ait trajikomik gerçeği gün yüzüne çıkaran Baş, CHP’li başkanın İnkılap Tarihi dersinden bile geçemediğini hatırlatarak sahte maskesini düşürdü.

"Öğrenciyken okumadığın anlaşılıyor" sözleriyle İmamoğlu’nun bu hamlesinin basit bir siyasi şovdan ibaret olduğunu vurgulayan Yaşar Baş, halkın değerlerini istismar eden bu zihniyeti deşifre etti.

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...

Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

CHP'de kazan kaynıyor: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi!

CHP'de kazan kaynıyor: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi!

Yorumlar

hfew

Şöyle demişti Uğur Mumcu; Bu Ülkede soyguncular Atatürk maskesi takar.

Ali

Kendini savunacak bilgi ve belge olmadığı için ßov yapıyor demekki iddiaların tamamıdogru
