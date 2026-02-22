İmamoğlu'nun Nutuk şovu elinde patladı! Sosyal medyadan tokat gibi cevap
İstanbul’u hizmete aç bırakıp reklam ve algı operasyonlarıyla günü kurtarmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez de elindeki Nutuk üzerinden milliyetçi ve vatansever pozları vermeye yeltendi.
Silivri cezaevinde "Nutuk'u üçüncü kez bitiriyorum" diyerek imaj tazelemeye soyunan CHP'li İmamoğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışına, Avukat Yaşar Baş'tan tokat gibi bir cevap geldi.
İmamoğlu'nun öğrencilik yıllarına ait trajikomik gerçeği gün yüzüne çıkaran Baş, CHP’li başkanın İnkılap Tarihi dersinden bile geçemediğini hatırlatarak sahte maskesini düşürdü.
"Öğrenciyken okumadığın anlaşılıyor" sözleriyle İmamoğlu’nun bu hamlesinin basit bir siyasi şovdan ibaret olduğunu vurgulayan Yaşar Baş, halkın değerlerini istismar eden bu zihniyeti deşifre etti.
